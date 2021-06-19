Нужно будет сделать два задания в определнный день и время(экзамен)

Два задания из возможных языков: Java, C, C#(unit test),C#(ООП), html/css/,js, mysql. Сами задания не сложные, есть примеры аналогичные.Точные задания будут известны в день экзамена, я вам скину и вы за определенное время должны их сделать. О цене договоримся