Необходимо создать бота для покупок NFT на https://wax.atomichub.io

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки1807 просмотров

Бот должен должен мониторить нфт которые случайно выставили по низкой цене на https://wax.atomichub.io/market и быстро их покупать.

Например:

1. Покупка - Указываешь ссылку на коллекцию на маркете и разницу в цене и если разница больше 70%

то бот начинает автоматически покупать все предметы что были случайно выставлены по низкой цене.

2 Также за отдельную плату требуется бот который будет скупать паки на том же атомик маркете . Пример - 

https://wax.atomichub.io/drops/62627+62637+62640+62642

NFT
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guest_16241233146293
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