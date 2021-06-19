C++ сетевая задача, сборка cMake - начать сегодня! под вин и мак Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс Бюджет 250$ Оплата по факту выполнения ...
Необходимо создать бота для покупок NFT на https://wax.atomichub.io
Бот должен должен мониторить нфт которые случайно выставили по низкой цене на https://wax.atomichub.io/market и быстро их покупать.
Например:
1. Покупка - Указываешь ссылку на коллекцию на маркете и разницу в цене и если разница больше 70%
то бот начинает автоматически покупать все предметы что были случайно выставлены по низкой цене.
2 Также за отдельную плату требуется бот который будет скупать паки на том же атомик маркете . Пример -
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Два задания из возможных языков: Java, C, C#(unit test),C#(ООП), html/css/,js, mysql. Сами задания не сложные, есть примеры аналогичные.Точные задания будут известны в день экзамена, я вам скину и вы за определенное время должны их сделать. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $400
Нужно доработать или дописать(на ваше усмотрение, на данный момент, есть авторизация и базовые функции, без логики бота) торгового бота.Научить делать бота в конкретных случаях то, что я скажу.API документация для взаимодействия есть.Язык C#Прикладное ПО11 заявокЗакрыт4 года назад
Подыскиваются High специалисты для тестовой работы. Требуется модифицировать прошивку камеры видеонаблюдения DS-I225(С) или накатить прошивку от другой модели - DS-2DE4225PEW-DE3. Оплата - договорная, согласовывается все лично.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Создать программу, позволяющую составлять задания для тестов, проходить их, присваивать оценки. Программа должна устанавливаться на компьютер, запускаться с exe файла. Код должен быть защищен от прямого копирования. 1 тип: тест - вопрос ...Закрытнет даты
- $30
есть отчеты, в них есть код и тд, по ним нужно сделать программыЗавершен4 года назад
Добрый день Необходимо создать бота для автоматических покупок NFT на маркете https://wax.atomichub.io/ https://wax.bloks.io/live - блокчейн на котором видно все транзакции Бот должен уметь покупать все товары на маркете ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Завдання складається з двох частин: програмування роботи з текстовим доступом до файлу;програмування роботи з бінарним доступом до файлу.Для обох програм повинно бути підготовлено вихідні файли:для текстового файлу — не менше за 10 рядків;для бінарного файлу ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка. Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 года назад
Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron. Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта) При компиляции проекта ...Завершен4 года назад