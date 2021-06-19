Необходимо создать бота для покупок NFT на https://wax.atomichub.io

Бот должен должен мониторить нфт которые случайно выставили по низкой цене на https://wax.atomichub.io/market и быстро их покупать.

Например:

1. Покупка - Указываешь ссылку на коллекцию на маркете и разницу в цене и если разница больше 70%

то бот начинает автоматически покупать все предметы что были случайно выставлены по низкой цене.

2 Также за отдельную плату требуется бот который будет скупать паки на том же атомик маркете . Пример -

https://wax.atomichub.io/drops/62627+62637+62640+62642