Скрипт работы по апи

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Закрыт1 заявка977 просмотров

Задача, отправлять, получать и обрабатывать запросы по апи

сервис wax.blocks

требуется так же получение ключа рекапчи и успешная его обработка его

в конечном итоге должна получиться программа с простым UI интерфейсом для работы с транзакциями на основе блокчейна wax. Мгновенная покупка по таймеру товара с защитой в ввиде рекапчи от гугла.

возможность подключения до 20-30 аккаунтов

Бюджет договорной. 

4 года назад
guest_16242169272128
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад