Нужно создать закрытого телеграмм бота и провести интеграцию с yandex taxi Что нужно сделать ?Нужен закрытый бот для таксистов, что бы они могли вызывать сами себя на определенную точку. + создание аккаунтов пользователей (для вызова таксистов) в ...
Торговый бот для uniswap (blockchain, ETH, solidity)
Нужен бот с UI который делает автоматические покупки на Uniswap (v2) и делает отправку на смарт контракт Eth.Бот н должен коннектиться к моему кошельку metamask для распоряжения баланом для покупок.1.Я ввожу адрес смарт контракта Етн, адрес пока неактивен на Uniswap, но уже известно что вскоре он будет лайв, и в тот момент как только смарт контракт будет активен на Uniswap'е, бот исполняет бай ордера по заданным параметрам (газ, гвей, цена, количество токенов, проскальзывание (slippage) и количество покупок)Также нужна функция чтобы он мог мониторить заданный заранее токен и начинать покупать (или продавать) при достижении цены определённого уровня.2. Уметь проводить торговые сделку по заданному смартконтракту за короткий промежуток времени: купить, аппрувить, продать. (параметры цены за газ и гвей также устанавливаются)Пример:Этим кошельком управляет бот:https://etherscan.io/address/0x00000000b7ca7e12dcc72290d1fe47b2ef14c607Покупает, аппрувит и продаёт в 1 секунду, при том что это по факту три транзакции :1. Покупка Транзакции поступает в сеть на подтверждение На сейчас 5-15 дол за транзакцию2. Аппруп Кошельку нужно предоставить возможность распоряжаться купленным токеномДля подтверждения транзакции отправляется снова в сети 2-4 дол на сейчас 3. Продажа Также в чуть уходит на подтверждения 20 дол на сейчас______при наличии вопросов пишите тут или в тг luck_yготов на безопасную сделку, предоплаты не будет
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