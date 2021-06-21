Нужно создать закрытого телеграмм бота и провести интеграцию с yandex taxi Что нужно сделать ?Нужен закрытый бот для таксистов, что бы они могли вызывать сами себя на определенную точку. + создание аккаунтов пользователей (для вызова таксистов) в ...
Активация мобильных телефонов
Добрый день,Нужен софт который будет работать как эмулятор для активации мобильных телефонов. Задачя такая:В програму вводим : 1. Модель телефона 2. Уникальный сирийный номер телефона 3. Страну 4. Названия оператораПри проверки телефонов от производителя он должен видеть, как пример :Xiaomi Redmi 9 64GB Green, Польша,оператор O2. Программа должна вбитые данные держать онлайн 30 дней. Чтобы от дня активации можно удачно проверить в течение 30 дней.
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