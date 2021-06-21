Словарь

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Закрыт4 заявки903 просмотра

Необходимо разработать электронный словарь по аналогии с lingvo, Веб, десктоп, мобильные версии.

Язык разработки принципиального значения не имеет.

4 года назад
sapar_tm
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