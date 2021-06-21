Переписать код с Python на C++

Есть работающий микросервис на Python, состоящий из нескольких модулей. Модули функционируют независимо и могут выполняться самостоятельно. Некоторые модули работают очень медленно, ввиду чрезмерного использования циклов и рекурсии. Для таких модулей внутренний функционал наиболее нагруженных процедур надо переписать на С++, т.к. там это работает быстрее.

Задача: переписать часть функционала модуля Python на C++ и обеспечить между элементами передачу данных.