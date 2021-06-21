Viber бот (парсер)

Автоматическая регистрация акаунтов в Вайбер.

Возможность парсинга номеров.

Проверка номеров на наличие вайбер.

Инвайтинг Вайбер.

1.Программа автоматически регистрирует аккаунты Вайбер. Используя api смс сервисов.(с возможностью выбора страны) Или получая смс из бесплатных смс сервисов. При сбое или недополучении кода активации в заданное время сама перенастраивалась на новый номер.

2. Генерирует имя и фамилию.

3. Работает через прокси

4. Зарегистрированные аккаунты проверяют базу номеров на наличие вайбер.

5.Зарегестрированные аккаунты приглашают контакты у которых есть Вайбер в сообщество (картинка+текст+ссылка), т.е. происходит инвайтинг по указанной базе номеров.

6.Возможность работы многопоточно.

7. Отчёт в тхт или xls.

Программа должна работать в многопоточном режиме. В сутки должна делать до 100000 рассылок.

Так же интересен Телеграм.

Реализацию, цену и сроки - предлагайте.

Также требуется постоянная техподдержка данной проги.