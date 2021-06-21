Эксперт по созданию софта для эмуляции работы андроид

Нужен софт который будет работать как эмулятор для активации мобильных телефонов. В

програму вводим :

1. Модель телефона

2. IMEI телефона

3. Страну

4. Названия мобильного оператора

Например: При проверке - телефон должен быть виден, как :

Xiaomi Redmi 9 64GB Green, Польша, оператор O2.

Программа должна держать данные 30 дней.

Чтобы от дня активации можно удачно проверить в течение 30 дней.

пишите в отклике слово - "андроид"

пишите кто уже раньше делал такие проекты. либо кто сможет разобраться и сделать