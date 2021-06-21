Нужно создать закрытого телеграмм бота и провести интеграцию с yandex taxi Что нужно сделать ?Нужен закрытый бот для таксистов, что бы они могли вызывать сами себя на определенную точку. + создание аккаунтов пользователей (для вызова таксистов) в ...
Эксперт по созданию софта для эмуляции работы андроид
Нужен софт который будет работать как эмулятор для активации мобильных телефонов. В
програму вводим :
1. Модель телефона
2. IMEI телефона
3. Страну
4. Названия мобильного оператора
Например: При проверке - телефон должен быть виден, как :
Xiaomi Redmi 9 64GB Green, Польша, оператор O2.
Программа должна держать данные 30 дней.
Чтобы от дня активации можно удачно проверить в течение 30 дней.
пишите в отклике слово - "андроид"
пишите кто уже раньше делал такие проекты. либо кто сможет разобраться и сделать
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