Необходимо разработать макрос для Google Sheets, который будет преобразовывать список слов в колонке 'А' в две колонки 'B' и 'C'. В колонке 'B' должны быть размещены все слова из фразы в квадратных скобках через запятую, а в колонке 'C' - все возможные варианты фраз из двух слов без повторений, исключая соседние слова. Учтите, что фразы могут состоять от 1 до 10 слов.