Повторения действий в реальном времени

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Закрыт3 заявки449 просмотров

Мне нужна программа которая будет повторять действия в реальном времени, с первого компьютера, на остальных компьютерах,постепенно...то есть будет повторять все мой действия с основного компьютера,и чтобы разница по времени этих действии,была 2 секунды.(если к примеру берем 5 компьютеров,то 5-ый компьютер выполнит действие лишь через 8 секунд по сравнению с 1-ым)

Либо то же самое можно реализовать на incognito или indigo.Также можете предложить свои варианты.

4 года назад
guest_16243985199576
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