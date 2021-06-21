Повторения действий в реальном времени

Мне нужна программа которая будет повторять действия в реальном времени, с первого компьютера, на остальных компьютерах,постепенно...то есть будет повторять все мой действия с основного компьютера,и чтобы разница по времени этих действии,была 2 секунды.(если к примеру берем 5 компьютеров,то 5-ый компьютер выполнит действие лишь через 8 секунд по сравнению с 1-ым)

Либо то же самое можно реализовать на incognito или indigo.Также можете предложить свои варианты.