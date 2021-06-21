Работа с NAT - C++ сетевая задача, сборка cMake - начать сегодня!

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1060 просмотров

Работа с NAT - C++ сетевая задача, сборка cMake - начать сегодня!

под вин и мак

Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс

Бюджет 400$

Оплата по факту выполнения

ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня

Оставляйте телеграмм, задача не сложная

4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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