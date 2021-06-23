Помочь с программой клиент сервер c#

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка462 просмотра

Есть готовая программа клиент сервер c#, она работает и запускается, но почему-то выдает ошибку при подключение к базе данных , прошу восстановить соединение или сказать что надо исправить для соединения.

Исполнителю полностью пришлю проект, vs.

4 года назад
Kameramann5
Даниил 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$4
16 дней
Escrow
хорошо все сделал
Даниил четко объяснил и четко выплатил гонорар. Всеми четыримя руками за

Заявки фрилансеров

arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание бота,скрипта или программы для копирования информации

    Есть телеграм канал, с которого требуется дублировать контент, в режиме реального времени (каждые 10-60 секунд), на наш канал. В заявке указывать: - цену за которую вы согласны выполнить работу. - срок выполнения ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать прогу

    Нужна программа которая будет выкачивать данные из вк (номер телефона), в правильном формате, и те кто видны. Дизаин и функционал не интересует, суть такова есть сайт я зашел туда внес ссылку группы и мне ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Повторения действий в реальном времени

    Мне нужна программа которая будет повторять действия в реальном времени, с первого компьютера, на остальных компьютерах,постепенно...то есть будет повторять все мой действия с основного компьютера,и чтобы разница по времени этих действии,была 2 секунды.(если к примеру ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализация алгоритма регистрации аккаунта на Puppeteer

    На вход подается 1) Доступ к почте с включенным hotmail/outlook есть imap/pop3 2) Действительные регистрационные данные компании На выходе поулчается Зарегистрированный аккаунт (логин/пароль) Алгоритм ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать макрос для Google Sheets

    Нужно написать макрос для Google Sheets, который бы делал следующее. В колонке "А" идет список слов, нам нужно сформировать колонку "B" по принципу: 1)Все слова из фразы в квадратных скобках через запятую (в одной ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Viber бот (парсер)

    Автоматическая регистрация акаунтов в Вайбер. Возможность парсинга номеров. Проверка номеров на наличие вайбер. Инвайтинг Вайбер. 1.Программа автоматически регистрирует аккаунты Вайбер. Используя api смс сервисов.(с возможностью выбора страны) Или получая смс из ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад