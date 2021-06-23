Нужна программа которая будет выкачивать данные из вк (номер телефона), в правильном формате, и те кто видны. Дизаин и функционал не интересует, суть такова есть сайт я зашел туда внес ссылку группы и мне ...
Создание бота,скрипта или программы для копирования информации
Есть телеграм канал, с которого требуется дублировать контент, в режиме реального времени (каждые 10-60 секунд), на наш канал.
В заявке указывать:
- цену за которую вы согласны выполнить работу.
- срок выполнения заказа
- на каком языке программирования будет реализован проект
- так же если есть работы вне сайта оставляйте на них ссылки (они тоже будут учитываться)
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