Создание бота,скрипта или программы для копирования информации

Есть телеграм канал, с которого требуется дублировать контент, в режиме реального времени (каждые 10-60 секунд), на наш канал.

В заявке указывать:

- цену за которую вы согласны выполнить работу.

- срок выполнения заказа

- на каком языке программирования будет реализован проект

- так же если есть работы вне сайта оставляйте на них ссылки (они тоже будут учитываться)