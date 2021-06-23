Создание бота,скрипта или программы для копирования информации

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки343 просмотра

Есть телеграм канал, с которого требуется дублировать контент, в режиме реального времени (каждые 10-60 секунд), на наш канал.

В заявке указывать:

- цену за которую вы согласны выполнить работу.

- срок выполнения заказа

- на каком языке программирования будет реализован проект

- так же если есть работы вне сайта оставляйте на них ссылки (они тоже будут учитываться)

4 года назад
guest_16244488520696
4 года в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

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