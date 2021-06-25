Сделать прогу

Нужна программа которая будет выкачивать данные из вк (номер телефона), в правильном формате, и те кто видны.

Дизаин и функционал не интересует, суть такова есть сайт я зашел туда внес ссылку группы и мне в телеграме пришли номера в екселе в формате 11 чисел и в столбик. Реализовать надо быстро и качествено.