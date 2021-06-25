Сделать прогу

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Завершен2 заявки413 просмотров

Нужна программа которая будет выкачивать данные из вк (номер телефона), в правильном формате, и те кто видны.

Дизаин и функционал не интересует, суть такова есть сайт я зашел туда внес ссылку группы и мне в телеграме пришли номера в екселе в формате 11 чисел и в столбик. Реализовать надо быстро и качествено.

4 года назад
guest_15790931231135
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12 дней назад

Выбранный исполнитель

proghelp
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4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$40
1 день
Escrow
Александр реализовал то что надо было, и еще помог защитить данную программу. Всем советую
Отличный заказчик, оплата в срок, точное тз

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proghelp
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4 года назад
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Денис
 
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