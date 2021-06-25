Нужен робот который будет покупать новые монеты на первой секунде. Адрес контракта заранее известен. Робот должен покупать на свап бирже панкейк свап ,и подключён к кошельку метамаск
Нужен один скрипт для Davinci Resolve на Lua или Python
Привет. Мне нужен один скрипт для Davinci Resolve, написанный желательно на Lua, но можно и на Python.
Он должен изменять скорость клипа по определенному шаблону - 75% - 200% - 75%. Подробней напишу в переписке.
Сам по себе скрипт простой, но, как я понимаю, нужно в общих чертах знать руководство к программе, что уже солжнее. Может ли кто-нибудь мне помочь?
В заявке, пожалуйста, укажите цену.
Спасибо, что прочитали!
Выбранный исполнитель
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