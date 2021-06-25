Нужен один скрипт для Davinci Resolve на Lua или Python

Привет. Мне нужен один скрипт для Davinci Resolve, написанный желательно на Lua, но можно и на Python.

Он должен изменять скорость клипа по определенному шаблону - 75% - 200% - 75%. Подробней напишу в переписке.

Сам по себе скрипт простой, но, как я понимаю, нужно в общих чертах знать руководство к программе, что уже солжнее. Может ли кто-нибудь мне помочь?

В заявке, пожалуйста, укажите цену.

Спасибо, что прочитали!