Нужен один скрипт для Davinci Resolve на Lua или Python

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка431 просмотр

Привет. Мне нужен один скрипт для Davinci Resolve, написанный желательно на Lua, но можно и на Python.

Он должен изменять скорость клипа по определенному шаблону - 75% - 200% - 75%. Подробней напишу в переписке.

Сам по себе скрипт простой, но, как я понимаю, нужно в общих чертах знать руководство к программе, что уже солжнее. Может ли кто-нибудь мне помочь?

В заявке, пожалуйста, укажите цену.

Спасибо, что прочитали!

Python
4 года назад
vovadima12
Владимир 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

kotadd
33 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$20
5 дней
Escrow
Заказ был тяжелый и немного необычный. Евгений единственный, кто откликнулся и при этом не поленился разобраться с деталями. Рекомендую его. Спасибо за хорошую работу!
Благодарю за сотрудничество, это был замечательный опыт! )

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kotadd
33 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад

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