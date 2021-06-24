Программиста для написания бота для Discord сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки448 просмотров

нужно написать бота для Discord сервера, с небольшим функционалом. бот должен создать сообщение в канале с эмоцией, юзер нажавший на эмоцию получает свой личный канал с его ником, который видит только он и администрация сервера, так же при создание команды он скидывает определённое сообщение в его канал, и раз в день должен скидывать сообщение, с эмоцией, нажав на которую бот должен оповестить нас пинганув администрацию в канале , если же эмоция не была нажата, на следующий день бот удаляет старое сообщение и скидывает новое

4 года назад
guest_16244794680787
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ddystopia
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$34
1 день
Escrow
Отзывчивый исполнитель. спасибо за выполненную работу. Данный исполнитель любит точные тех задания, поэтому старайтесь максимально подробно разложить все в тех задании для максимального быстрого выполнения вашего задания.
Хороший заказчик, готов общаться и излагать свои мысли

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Ddystopia
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