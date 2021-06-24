нужно написать бота для Discord сервера, с небольшим функционалом. бот должен создать сообщение в канале с эмоцией, юзер нажавший на эмоцию получает свой личный канал с его ником, который видит только он и администрация сервера, так же при создание команды он скидывает определённое сообщение в его канал, и раз в день должен скидывать сообщение, с эмоцией, нажав на которую бот должен оповестить нас пинганув администрацию в канале , если же эмоция не была нажата, на следующий день бот удаляет старое сообщение и скидывает новое