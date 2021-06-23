Делается web портал который принимает заявки на ремонт типа:" У меня течет кран на кухне" или "У меня не работает розетка в гараже"

Эти заявки должны классифицироваться и раздаваться специалистам (электрикам, садовникам, водопроводчикам...).

Что необходимо: Модуль NLP (Natural Language Processing) который на вход принимает набор классов (в нашем случае список специалистов) и заявку в виде текста.

На выходе модуль должен дать следующее:

1. Классификация входной заявки (в наших случаях: первая заявка должна классифицироватся как для водопроводчика, вторая: для электрика)

2. Анализ сентимента по расширенной схеме - в Python есть модуль NRCLex

3. Список триплетов (Subject Object, Verb) в синонимами (WordNet)

4. Если классификатор понял что классификация идет по нескольким классам - необходимо дать какой-то коэффициент для каждого класса)

В случае "непопадания" в существующие классы, модуль все равно выдает пункты 2,3,4.

Да, вот еще что: Заявки пишутся людьми - вполне возможно надо будет перед анализом прогнать это все через spell checker.

Модуль должен выдавать в формате JSON (структура сейчас не важна, можно обговорить позднее.

Модуль должен быть написан на Python как web service и поставлен na AWS Lambda (если с этим не работали, нет проблем, помогу поставить туда)

Модуль будет вызываться "снаружи" из портала как webservice

training data нет.

Mодуль должен быть написан на Python