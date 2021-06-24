Задача заключается в отключении проверки UID I'd в прошивке STM32. Необходимо изменить настройки прошивки для повышения функциональности устройства. Ожидается предоставление решения, которое позволит обойти проверку UID, улучшая работу с приложениями.
Миграция ПО
Есть софт, скомпилированный и собранный под ARM9 Freescale imx287. Необходимо мигрировать его на другое устройство (в наличии имеется raspberry pi 3, ее можно выбрать как цель). Исходники есть. Развертывание софта выполнялось скриптом, все в наличии.
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