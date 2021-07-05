Создание скрипта учета времени запущенного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок605 просмотров

Доброго всем времени суток.

Необходимо сделать скрипт, который будет мониторить и показывать время запущенного приложения в течении месяца.

Операционная система Windows 10. 

Есть процесс, который работает в фоновом режиме. Время от времени его включают и выключат. В разрезе месяца нужно понимать кол-во активных часов и ведение лога. Можно в текстовом формате.

4 года назад
ItLan
Роман 
35 лет
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

greenmine94
Илья 
25 лет
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Был
3 года назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow
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