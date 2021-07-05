Доброго всем времени суток.

Необходимо сделать скрипт, который будет мониторить и показывать время запущенного приложения в течении месяца.

Операционная система Windows 10.

Есть процесс, который работает в фоновом режиме. Время от времени его включают и выключат. В разрезе месяца нужно понимать кол-во активных часов и ведение лога. Можно в текстовом формате.