Смысл в том, чтобы написать клиентское приложение к БД школы. Клиентское приложение должно позволять добавлять и удалять различные сущности

(классы, преподаватели, ученики), а так же изменять данные (оценки,

перевод из класса в класс), помимо клиентское приложение должно

позволять формировать отчеты по средней оценке по предмету, ученику и

иное