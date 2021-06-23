Сделать программу на любом ООП

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки372 просмотра

Смысл в том, чтобы написать клиентское приложение к БД школы. Клиентское приложение должно позволять добавлять и удалять различные сущности

(классы, преподаватели, ученики), а так же изменять данные (оценки,

перевод из класса в класс), помимо клиентское приложение должно

позволять формировать отчеты по средней оценке по предмету, ученику и

иное

4 года назад
nuvlad1
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Николай
 
22 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Артур
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-1)
4 года назад
Артемий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно разработать программу, которая будет играть в онлайн покер

    $500

    Требуется разработать программу для игры в онлайн покер в таких покер-румах, как GGpokerok, 888poker, unibet poker, pokerking и сети ipoker. Срок выполнения — до 10 июля. Работы ведутся без предоплаты.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программиста для написания бота для Discord сервера

    Требуется программист для разработки бота для Discord сервера. Бот должен создавать личные каналы для пользователей с функцией отправки сообщений и оповещений для администраторов. Основные функции включают создание сообщения с эмоцией, автоматическое уведомление и управление сообщениями в канале.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Классификация доkументов (Python)

    Создайте модуль NLP для классификации заявок на ремонт, который принимает текстовые заявки и распределяет их специалистам. Модуль должен анализировать сентимент, генерировать триплеты и работать с несколькими классами. Реализация на Python как web service с развертыванием на AWS Lambda. Поддержка spell checker перед анализом.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется написать программу-майнер криптовалюты Monero (XMR) на алгор

    Требуется разработать программу-майнер для криптовалюты Monero (XMR) на Delphi с использованием алгоритма на CPU. Программа должна работать с минимум двумя пулами, иметь легкий графический интерфейс и содержать разъяснения к каждой строке кода, связанной с хешированием и обменом данными с пулом. Исходный код должен быть предоставлен полностью.

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно настроить небольшой проект в Microsoft project

    Требуется специалист для настройки небольшого проекта в Microsoft Project. Необходимо общение с клиентом и ответы на вопросы касательно автоматизации стилей полей и столбцов. Оплата высокая. Ищем человека с практическим опытом работы в Microsoft Project, который хорошо знает функционал и нюансы программы.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь с программой клиент сервер c#

    $7

    Необходимо помочь с программой клиент-сервер на C#. Приложение запускается, но возникает ошибка при подключении к базе данных. Исполнитель получит доступ к полному проекту для диагностики и исправления проблем с соединением.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание бота,скрипта или программы для копирования информации

    Требуется разработка бота, скрипта или программы для дублирования контента с одного Telegram канала на другой в реальном времени (каждые 10-60 секунд). В заявке укажите цену, срок выполнения, язык программирования и ссылки на предыдущие работы. Работы вне сайта также учитываются.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать прогу

    Требуется разработать программу, которая будет извлекать номера телефонов из ВКонтакте и отправлять их в Telegram в формате Excel. Номера должны быть представлены в виде 11 цифр в столбик. Дизайн и дополнительные функции не нужны, важна быстрая и качественная реализация.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен один скрипт для Davinci Resolve на Lua или Python

    Требуется разработать скрипт для Davinci Resolve, который изменяет скорость клипа по заданному шаблону: 75% - 200% - 75%. Предпочтительно использование Lua, но возможен и Python. Для выполнения задачи необходимо знание руководства к программе. Укажите цену в заявке.

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад