Есть коллекция на 10.000 NFT токенов. Необходимо создать контракт для их размещения в блокчейне Etherium, а также выгрузить ее в стор OpenSea.io с характеристиками каждого токена.

В принципе у OpenSea есть мануал https://docs.opensea.io/docs/getting-started, просто я не технарь, лучше, если это сделает специалист.

Интересует не просто создание, а объяснение механизма на практике, чтобы в дальнейшем я смог самостоятельно добавлять другие коллекции плюс консультация по некоторым вопросам, связанным с данным процессом