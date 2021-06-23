Создать контракт NFT-коллекции стандарта ERC-721 для выгрузки в OpenSe

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка421 просмотр

Есть коллекция на 10.000 NFT токенов. Необходимо создать контракт для их размещения в блокчейне Etherium, а также выгрузить ее в стор OpenSea.io с характеристиками каждого токена.

В принципе у OpenSea есть мануал https://docs.opensea.io/docs/getting-started, просто я не технарь,  лучше, если это сделает специалист.

Интересует не просто создание, а объяснение механизма на практике, чтобы в дальнейшем я смог самостоятельно добавлять другие коллекции плюс консультация по некоторым вопросам, связанным с данным процессом

NFT
4 года назад
AlexeyPetrov495
Петров 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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