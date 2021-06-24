PDF парсер и редактор

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Закрыт4 заявки2091 просмотр

Мне нужно создать веб-приложение, которое будет анализировать любой файл PDF, извлекать текст и затем помещать его обратно в PDF с сохранением исходного макета, форматирования, шрифтов, таблиц, изображений и т. Д.

Оно может быть на PHP, JavaScript, C # или на любом другом языке, лишь бы работало.

Присылайте свои предложения.

JavaScriptPHP
4 года назад
tsu_work
Алекс 
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Сергей
 
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