Требуется разработать программу для игры в онлайн покер в таких покер-румах, как GGpokerok, 888poker, unibet poker, pokerking и сети ipoker. Срок выполнения — до 10 июля. Работы ведутся без предоплаты.
PDF парсер и редактор
Мне нужно создать веб-приложение, которое будет анализировать любой файл PDF, извлекать текст и затем помещать его обратно в PDF с сохранением исходного макета, форматирования, шрифтов, таблиц, изображений и т. Д.
Оно может быть на PHP, JavaScript, C # или на любом другом языке, лишь бы работало.
Присылайте свои предложения.
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