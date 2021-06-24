PDF парсер и редактор

Мне нужно создать веб-приложение, которое будет анализировать любой файл PDF, извлекать текст и затем помещать его обратно в PDF с сохранением исходного макета, форматирования, шрифтов, таблиц, изображений и т. Д.

Оно может быть на PHP, JavaScript, C # или на любом другом языке, лишь бы работало.

Присылайте свои предложения.