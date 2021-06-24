Необходимо разработать клиентское приложение к базе данных школы с использованием объектно-ориентированного программирования. Приложение должно позволять добавлять, удалять и изменять сущности, такие как классы, преподаватели и ученики, а также управлять оценками и переводами. Важной функцией будет возможность формирования отчетов по средней оценке по предметам и ученикам.