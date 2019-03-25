1С Битрикс, разработка сайтов с нуля, поддержка, вёрстка

egoserg.ru

Аккаунт на фрилансе https://www.fl.ru/users/voodik/

Я Сергей Егоров, частный веб-разработчик. Занимаюсь сайтами с 2013 года. Основное направление деятельности - создание сайтов на платформе 1С-Битрикс Управление Сайтом.

Берусь за проекты любой сложности, от сайта-визитки до интернет-магазина. Я работаю с веб-дизайнером, выполняю работы по адаптивной вёрстке и интеграции с движками.

Также в мои компетенции входит интеграция вёрстки сайта с движками Joomla!, MODX Revolution. Помимо этого, я имею опыт выполнения множества задач связанных с сайтами: поиск и устранение вирусов, доработка функционала, интеграция с внешними сервисами доставки и оплаты, парсинг информации с сайтов, оптимизация скорости загрузки и многое другое.