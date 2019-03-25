voodul

Сергей Егоров voodul

 
41 годРоссия/Химки
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
1С Битрикс, разработка сайтов с нуля, поддержка, вёрстка

egoserg.ru

Аккаунт на фрилансе https://www.fl.ru/users/voodik/

Я Сергей Егоров, частный веб-разработчик. Занимаюсь сайтами с 2013 года. Основное направление деятельности - создание сайтов на платформе 1С-Битрикс Управление Сайтом.

Берусь за проекты любой сложности, от сайта-визитки до интернет-магазина. Я работаю с веб-дизайнером, выполняю работы по адаптивной вёрстке и интеграции с движками.

Также в мои компетенции входит интеграция вёрстки сайта с движками Joomla!, MODX Revolution. Помимо этого, я имею опыт выполнения множества задач связанных с сайтами: поиск и устранение вирусов, доработка функционала, интеграция с внешними сервисами доставки и оплаты, парсинг информации с сайтов, оптимизация скорости загрузки и многое другое. 

JoomlaMODXБитриксСайт-визитка1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
iiwanc
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Выполнить работы на сайте. 1С Битрикс
Отличная работа! Четко по ТЗ. Доволен сотрудничеством. Благодарю!
Подробное описание задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
aleksa1987
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Переинтеграции ЯД на модульбанк в битрикс
Сергей выполнил заказ на все 100% и даже больше. Очень пунктуальный и вежливый исполнитель. Работал с разными исполнителями и стараюсь выбирать именно таких как Сергей. Знает bitrix и очень быстро находит проблему и решает Ее. Обязательно буду сотрудничать дальше. Всем советую.
Очень хороший заказчик, задача поставлена чётко и понятно. Сам предложил оплатить до завершения заказа. Рекомендую к сотрудничеству.
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