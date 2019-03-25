1С Битрикс, разработка сайтов с нуля, поддержка, вёрстка
Аккаунт на фрилансе https://www.fl.ru/users/voodik/
Я Сергей Егоров, частный веб-разработчик. Занимаюсь сайтами с 2013 года. Основное направление деятельности - создание сайтов на платформе 1С-Битрикс Управление Сайтом.
Берусь за проекты любой сложности, от сайта-визитки до интернет-магазина. Я работаю с веб-дизайнером, выполняю работы по адаптивной вёрстке и интеграции с движками.
Также в мои компетенции входит интеграция вёрстки сайта с движками Joomla!, MODX Revolution. Помимо этого, я имею опыт выполнения множества задач связанных с сайтами: поиск и устранение вирусов, доработка функционала, интеграция с внешними сервисами доставки и оплаты, парсинг информации с сайтов, оптимизация скорости загрузки и многое другое.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа! Четко по ТЗ. Доволен сотрудничеством. Благодарю!
Ответный отзыв
Подробное описание задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
5 лет назад
Сергей выполнил заказ на все 100% и даже больше. Очень пунктуальный и вежливый исполнитель. Работал с разными исполнителями и стараюсь выбирать именно таких как Сергей. Знает bitrix и очень быстро находит проблему и решает Ее. Обязательно буду сотрудничать дальше. Всем советую.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, задача поставлена чётко и понятно. Сам предложил оплатить до завершения заказа. Рекомендую к сотрудничеству.