Правки по лендингу

$16
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок121 просмотр

http://wobook.ru/LandingPage/ramcro/

https://docs.google.com/document/d/1WhSoJ7HE1Pe5Qr-WVJ_KuUHV-TMbkPpUzL1YJqrUVMQ/edit

задача на 6 августа.

7 лет назад
anna-mi
Анна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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