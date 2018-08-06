Добрый день! После установки плагина autoptimize cсъехала верстка. футер оказался над хедером. только на главной. vetdoctor.kiev.ua Список всех правок МЕГА Бонус - КРУТОЙ ОТЗЫВ ...
HTML-верстальщик
Всем привет. Нужен разработчик, требования:
1. Владение не меньше чем 3мя фронтэнд фреймворками
2. Основы jQuery (способность сделать попапы, слайдеры, обработку форм)
3. Понимание принципов SEO (мета, СЯ, ПФ). Крайне желателен прямой опыт работы сеошником
4. Долгосрочное сотрудничество, с перспективой финансового роста.
Работа сдельная, но постоянна. Можно зарабатывать ~30$/день (~7 часов, зависит от скорости разработки). Необходимо делать, в основном, небольшие php-сайты (без CMS, без MySQL), согласно нашим внутренним требованиям.
Пишите что можете и свой телеграм.
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