HTML-верстальщик

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок430 просмотров

Всем привет. Нужен разработчик, требования:

1. Владение не меньше чем 3мя фронтэнд фреймворками

2. Основы jQuery (способность сделать попапы, слайдеры, обработку форм)

3. Понимание принципов SEO (мета, СЯ, ПФ). Крайне желателен прямой опыт работы сеошником

4. Долгосрочное сотрудничество, с перспективой финансового роста.

Работа сдельная, но постоянна. Можно зарабатывать ~30$/день (~7 часов, зависит от скорости разработки). Необходимо делать, в основном, небольшие php-сайты (без CMS, без MySQL), согласно нашим внутренним требованиям.

Пишите что можете и свой телеграм.

HTMLjQueryMySQLPHP
7 лет назад
vebmasterotboga
Титива Олег 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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