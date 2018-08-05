Оформить html страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки120 просмотров

Есть картинка и текст  

Нужно в html формате перенести весь дизайн картинки и текста  

Ибо картинка в данном формате выглядит в очень плохом разрешении, что мешает читать  

Нужно все это оформить в html

HTML
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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