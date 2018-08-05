Добрый день! После установки плагина autoptimize cсъехала верстка. футер оказался над хедером. только на главной. vetdoctor.kiev.ua Список всех правок МЕГА Бонус - КРУТОЙ ОТЗЫВ ...
Оформить html страницу
Есть картинка и текст
Нужно в html формате перенести весь дизайн картинки и текста
Ибо картинка в данном формате выглядит в очень плохом разрешении, что мешает читать
Нужно все это оформить в html
Заявки фрилансеров
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