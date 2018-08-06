Необходим сверстать лендинг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка264 просмотра

Необходимо сверстать лендинг.

Сроки до 06.08.2018 до 16:00 по Мск.

Стоимость 1500 руб.

Обязательно кроссбраузерно.

Скорость загрузки обязательно должна быть не менее 70 по сервису.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
Yasinskiy0730
Виктор 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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