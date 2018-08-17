Адаптивная верстка одной страницы сайта по дизайну PSD.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен44 заявки612 просмотров

Нужно сделать адаптивную верстку сайта. Подробности и исходник дизайна в PSD скину на почту или Skype.

7 лет назад
Marketing88
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$200
2 дня
Отличная работа! Все на должном уровне и в срок.
Благодарен Александру за работу, профессиональный подход, положительный настрой! Мне было очень приятно работать и я могу рекомендовать Сашу как отличного, надежного заказчика! Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад

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