Подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Ztd1thcGjYwYX-lcsaXrkv8ySHITIVqOBp2SIhcQKJI/edit?usp=sharing Исходники - https://yadi.sk/d/5SyiRUhJ3ZkR5D/jpg Коллеги, ТЗ расписано подробно, от вас ожидают цену и срок. Автоматические отписки что есть вопросы - отказ. Спасибо за понимание.
Адаптивная верстка одной страницы сайта по дизайну PSD.
Нужно сделать адаптивную верстку сайта. Подробности и исходник дизайна в PSD скину на почту или Skype.
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