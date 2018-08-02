Проанализировать качество верстки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок412 просмотров
#1$30

Добрый день!

Заказывал дизайн и верстку лэндинга в студии.

Естественно, предполагалась адаптивность и кроссбраузерность.

Т.к. я далеко не профи, то мне самому очень тяжело оценить качество работы.

Прошу вас описать какие плюсы, минусы или ошибки вы видите на нашем ЛП,

Отдельно буду признателен за сео рекомендации.

http://lp.orangecreative.ru/minisklad/

Ответы можно прикладывать в формате ворд, пдф, в виде скринов или запись голоса - как вам удобно.

7 лет назад
Good-luck
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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