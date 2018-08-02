Проанализировать качество верстки

# 1 — $ 30

Добрый день!

Заказывал дизайн и верстку лэндинга в студии.

Естественно, предполагалась адаптивность и кроссбраузерность.

Т.к. я далеко не профи, то мне самому очень тяжело оценить качество работы.

Прошу вас описать какие плюсы, минусы или ошибки вы видите на нашем ЛП,

Отдельно буду признателен за сео рекомендации.

http://lp.orangecreative.ru/minisklad/

Ответы можно прикладывать в формате ворд, пдф, в виде скринов или запись голоса - как вам удобно.