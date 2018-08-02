Есть лендинг: http://xn----7sbcrqresgldje7q.xn--p1ai/ Я вышлю архив и нужно в нем заменить фоны, а также все товары с ценами и заголовками. Работа легкая, но рутинная. Прилагаю макет на что надо заменять. Картинки товаров и прайс ...
Создать раздел на поддомене интернет магазина лендинг для оптовиков
движок opencart 2.3
длина три экрана - дескриптор, фичи, контакты
страница должна содержать форму заявки. Заявки должны падать в админ.панель и на почту администратору магазина.
ссылки на ресурсы в файле
Оплата БС
Заявки фрилансеров
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