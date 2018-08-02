Создать раздел на поддомене интернет магазина лендинг для оптовиков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки135 просмотров

движок opencart 2.3 

длина три экрана - дескриптор, фичи, контакты

страница должна содержать форму заявки. Заявки должны падать в админ.панель и на почту администратору магазина.

ссылки на ресурсы в файле

Оплата БС

Opencart
7 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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