Подправить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок257 просмотров

1. не работает кнопка "заказать звонок" и не корректно отображается изображение телефона "до-после", пример https://www.bananafix.in.ua/product/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-iphone-x/

2. не корректное масштабирование сайта на смартфоне (скриншот)

3.  рубрика блог, добавить боковую колонку (видео ютуб 3шт,  окно инстаграма, картинка отправка по новой почте)

4. при загрузке фото на сайт иногда возникает ошибка, пару фото загрузил потом ошибка, через время снова загружает (скрин)

7 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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