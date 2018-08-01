Добрый день! Есть сайт http://www.gqband.ru/ Под него скачан шаблон, но он криво становится. Нужно заменить всю информацию. В общем, обычная копия сайта под свои данные. По результатам должна быть обновлена ...
Подпись в email (верстка)
Приветствую.
Необходимо сделать адаптивную подпись в email с ссылкой на сайт, почту и соцсети.
Формат верстки:
- html
- rtf
Файл подписи(дизайн) готов, это векторный файл иллюстратора, отправлю исполнителю.
Указывайте стоимость и сроки
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