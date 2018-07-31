Сверстать и установить дизайн на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок185 просмотров

Есть дизайн в PSD. Нужно сверстать адаптивно и установить дизайн на уже существующий сайт на WordPress.

Актуальный сайт: http://biogenelab.eu/

Логотип заверстать в SVG

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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