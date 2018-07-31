Нужно верстать шаблон wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок188 просмотров

Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/

ТЗ на верстку блога

1.      Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То

есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.

2.      Микроразметка schema.org

3.      На страницах (не постах) блога не должно бытькомментариев

4.      Сделать защиту от спама в комментариях черезневидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet

5.      В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть какссылки

6.      Страницы page блога закрыть от индексации вставкойкода в functions.php

7.      Внедрить в редактор wordpress функциюзарытия ссылок от индексации urlspan

8.      Закрыть ссылки авторов комментариев отиндексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть

закрыты как на блоге isif-life.ru

9.      На главной и внутренней страницах блога нужнозакрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.

10.  Убрать через functions.php все лишние коды в header.php

11.  В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должныбыть закрыты от индексации

12.  Вывести для каждой статьи рейтинг в видезвездочек (не обязательно)

13.  Поставить плагины (можно самим):

 

belavir (php MD5)

Broken Link Checker

Comment Redirect by Yoast (необязательно)

Exclude Category Plugin

Google XML Sitemaps

WP Super Cache илиHyper Cache

RusToLat или Cry To Lat

Subscribe To Comments

WordPress Database Backup

WordPress SEO

ВП Типограф Лайт

ЯндексПингер

Ограничение попыток авторизации

PHPWordPress
7 лет назад
bkr
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка

    $100

    Добрый день требуется верстка сайта Требования штатные расписаны в файле Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!! часть верстки готова и доступна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мастер кодинга для вордпресса изменить платную тему по ТЗ

    Добрый день. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога и страницы с выводом категорий. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстки. Так ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать адаптивно и натянуть на WP И-М (здоровьесбережение)

    Сверстать адаптивно и натянуть с Wordpress интернет-магазин. Требования: 1. Полное соответствие макетам на ПК 2. Анимации на Ваш вкус и усмотрение 3. Адаптация под моб. устройства - тоже на Ваше усмотрение ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Верстка лэдинга

    $40

    Необходимо сверстать лэндинг. Кроссбраузерная + адаптивная верстка Срок сдачи – 03 августа в 18.00 Мск Обязательное требование: Скорость загрузки не менее 70 на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Примеры  своих работ с детской тематикой прикрепляйте ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад