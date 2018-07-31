Требуется резиновая bootstrap трех страниц. В наличии шаблоны от дизайнера. Бюджет до 100$
Нужно верстать шаблон wordpress
Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/
ТЗ на верстку блога
1. Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То
есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.
2. Микроразметка schema.org
3. На страницах (не постах) блога не должно бытькомментариев
4. Сделать защиту от спама в комментариях черезневидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet
5. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть какссылки
6. Страницы page блога закрыть от индексации вставкойкода в functions.php
7. Внедрить в редактор wordpress функциюзарытия ссылок от индексации urlspan
8. Закрыть ссылки авторов комментариев отиндексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть
закрыты как на блоге isif-life.ru
9. На главной и внутренней страницах блога нужнозакрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.
10. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php
11. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должныбыть закрыты от индексации
12. Вывести для каждой статьи рейтинг в видезвездочек (не обязательно)
13. Поставить плагины (можно самим):
belavir (php MD5)
Broken Link Checker
Comment Redirect by Yoast (необязательно)
Exclude Category Plugin
Google XML Sitemaps
WP Super Cache илиHyper Cache
RusToLat или Cry To Lat
Subscribe To Comments
WordPress Database Backup
WordPress SEO
ВП Типограф Лайт
ЯндексПингер
Ограничение попыток авторизации
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Скопировать страницу, поменять цвет кнопок и сделать верстку.Завершен7 лет назад
- $100
Добрый день требуется верстка сайта Требования штатные расписаны в файле Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!! часть верстки готова и доступна ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога и страницы с выводом категорий. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстки. Так ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сверстать адаптивно и натянуть с Wordpress интернет-магазин. Требования: 1. Полное соответствие макетам на ПК 2. Анимации на Ваш вкус и усмотрение 3. Адаптация под моб. устройства - тоже на Ваше усмотрение ...Закрытнет даты
- $4
Нужна верстка формы с двумя полями и тремя табами.Завершен7 лет назад
- $40
Необходимо сверстать лэндинг. Кроссбраузерная + адаптивная верстка Срок сдачи – 03 августа в 18.00 Мск Обязательное требование: Скорость загрузки не менее 70 на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Примеры своих работ с детской тематикой прикрепляйте ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сверстать 2 письма для рассылки, с адаптивом . превью во вложенииHTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый дизайн -нужно создать верстку - настроить все формыЗавершен7 лет назад
- $80
Требуется кроссбраузерно сверстать новостной сайт https://1drv.ms/u/s!Am0HLTlJc9MOoz03O15FIvLzBTbFЗавершен7 лет назад