Адаптировать сайт под корректное отображение на разных устройствах

Имеется сайт http://vag-avto.ru/ с 400 страницами мультилендинга ) Нам нем необходимо сделать меню http://prntscr.com/kcoc9m в этом меню добавить блока и 2 иконки: КПП Кузов Вот так будет выглядеть меню https://yadi.sk/i/nhyX8Xqa3ZieMs При ...