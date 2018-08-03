Мне сделали верстку, частично не доделав, надо привести все в соответствие с макетами и детальному тз. нужна верстка ближе к пиксель перфекту +- верстка адаптивная текущая версия верстки http://joxi.ru/V2Vg9kdHxq6Z8A подробное тз ...
Адаптировать сайт под корректное отображение на разных устройствах
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