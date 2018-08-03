Адаптировать сайт под корректное отображение на разных устройствах

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок244 просмотра

Адаптировать сайт под разные устройства, сайт на движке самописка php/html, сдать до 3.08

HTMLPHP
7 лет назад
fire999
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$25
2 дня
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Заявки фрилансеров

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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