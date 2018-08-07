Кроссбраузерно. Верстка адаптивная. js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке. Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами. Джепеги -- https://yadi.sk/d/ksP78ifA3ZmN8V важно! верстка должна быть адаптивной, внешний ...
Правки, чистый код
Имеется сайт http://vag-avto.ru/ с 400 страницами мультилендинга )
Нам нем необходимо сделать меню
http://prntscr.com/kcoc9m в этом меню добавить блока и 2 иконки:
КПП
Кузов
Вот так будет выглядеть меню
https://yadi.sk/i/nhyX8Xqa3ZieMs
При наведении на один из 6х блоков организовать выпадающее меню с марками авто и их логотипами http://prntscr.com/kcoelc, при наведении на марку выводится меню 3 уровня уже со списком запчастей
Список блоков, марок и самих пунктов меню доступен по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7diTI9ldQ2Q0bAYFQyG_DOguMNml82a6uDca2YMsG0/edit#gid=1925141389
На меню 3 уровня нужно проставить ссылки на лендинг соответствующий данной запчасти!
На всех мультилендингах проставить ссылку в верхнем меню "Вернуться на главную"
Выбранный исполнитель
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