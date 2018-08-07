Правки, чистый код

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок200 просмотров

Имеется сайт http://vag-avto.ru/ с 400 страницами мультилендинга )

Нам нем необходимо сделать меню

http://prntscr.com/kcoc9m в этом меню добавить блока и 2 иконки:

КПП

Кузов

Вот так будет выглядеть меню

https://yadi.sk/i/nhyX8Xqa3ZieMs 

При наведении на один из 6х блоков организовать выпадающее меню с марками авто и их логотипами http://prntscr.com/kcoelc, при наведении на марку выводится меню 3 уровня уже со списком запчастей

Список блоков, марок и самих пунктов меню доступен по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7diTI9ldQ2Q0bAYFQyG_DOguMNml82a6uDca2YMsG0/edit#gid=1925141389

На меню 3 уровня нужно проставить ссылки на лендинг соответствующий данной запчасти!

На всех мультилендингах проставить ссылку в верхнем меню "Вернуться на главную"

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$50
4 дня
Все правки внесены своевременно, исполнитель всегда на связи! Отличная работа!
Все прошло отлично

Заявки фрилансеров

Dasha_23
Даша 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    Кроссбраузерно. Верстка адаптивная. js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке. Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами. Джепеги -- https://yadi.sk/d/ksP78ifA3ZmN8V важно! верстка должна быть адаптивной, внешний ...

    JavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Cверстать и запрограммировать лендинг по готовому шаблону (LARAVEL)

    Можно сработаться через сейф (комиссию возьму на себя) так и напрямую на приват24Есть простой готовый интернет магазин с одним товаром на LARAVEL (лендинг пейдж)Необходимо по готовым макетам ПСД сверстать подобный (одинаковый шаблон)Знания парсинга обязательноостальные подробности ...

    Laravel
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно верстать шаблон wordpress

    Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/ ТЗ на верстку блога 1.      Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких ...

    PHPWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    $100

    Добрый день требуется верстка сайта Требования штатные расписаны в файле Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного порядка 10!!!!!! часть верстки готова и доступна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мастер кодинга для вордпресса изменить платную тему по ТЗ

    Добрый день. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога и страницы с выводом категорий. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстки. Так ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад