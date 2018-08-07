Правки, чистый код

Имеется сайт http://vag-avto.ru/ с 400 страницами мультилендинга )

Нам нем необходимо сделать меню

http://prntscr.com/kcoc9m в этом меню добавить блока и 2 иконки:

КПП

Кузов

Вот так будет выглядеть меню

https://yadi.sk/i/nhyX8Xqa3ZieMs

При наведении на один из 6х блоков организовать выпадающее меню с марками авто и их логотипами http://prntscr.com/kcoelc, при наведении на марку выводится меню 3 уровня уже со списком запчастей

Список блоков, марок и самих пунктов меню доступен по ссылке

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7diTI9ldQ2Q0bAYFQyG_DOguMNml82a6uDca2YMsG0/edit#gid=1925141389

На меню 3 уровня нужно проставить ссылки на лендинг соответствующий данной запчасти!

На всех мультилендингах проставить ссылку в верхнем меню "Вернуться на главную"