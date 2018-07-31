Сделать правки по верстке согласно макетам и тз

Мне сделали верстку, частично не доделав, надо привести все в соответствие с макетами и детальному тз.

нужна верстка ближе к пиксель перфекту +-

верстка адаптивная

текущая версия верстки http://joxi.ru/V2Vg9kdHxq6Z8A

подробное тз https://yadi.sk/d/jjlUI8jx3Ymfc2

демо макеты (по ссылке только десктоп) чтобы понимать что на выходе https://yadi.sk/d/wHKvF2QU3USW22

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psd передам исполнителю

ежедневные результаты работ отправляете на бигбакет