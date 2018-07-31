Сделать правки по верстке согласно макетам и тз

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок471 просмотр

Мне сделали верстку, частично не доделав, надо привести все в соответствие с макетами и детальному тз.

нужна верстка ближе к пиксель перфекту +-

верстка адаптивная

текущая версия верстки http://joxi.ru/V2Vg9kdHxq6Z8A

подробное тз https://yadi.sk/d/jjlUI8jx3Ymfc2

демо макеты (по ссылке только десктоп) чтобы понимать что на выходе https://yadi.sk/d/wHKvF2QU3USW22

оплата в 2 этапа, без предоплаты

psd передам исполнителю

ежедневные результаты работ отправляете на бигбакет

7 лет назад
tolyamolya
Анатолий 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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