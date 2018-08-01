Необходимо скопировать лейдинг И наполнить портфолио Лейдинг еще не выбал Я скажу тематику, нужно помочь выбрать
Верстка email рассылок
Нужно сверстать 5 макетов серии писем.
Верстка должна быть адаптивная, без медиа-запросов. Баннеры с картинкой, текстом и кнопкой верстать не нужно, они просто вырезаются в виде картинок, красные кнопки верстаются в виде кнопок. Исполнитель доложен чётко понимать, как верстаются рассылки и как верстать адаптивно без медиа-запросов. Верстка с помощью фреймворков для email не подходит.
Я сам занимаюсь рассылками, буду проверять со знанием дела) Код должен быть чистым и понятным для внесения правок. Всё должно отображаться корректно во всех почтовиках, в том числе на всех оутлуках, буду проверять на emailonacid.com. Если будут небольшие трудности, то какие-то нюансы верстки могу подсказать. Дам ещё небольшое ТЗ по основным моментам верстки.
Цену предлагаю формировать по следующему принципу: 1е письмо по полной стоимости, на сколько вы его оцениваете, а последующие по фиксированной цене, но дешевле.
Сроки - чем раньше, тем лучше.
Если всё будет хорошо, есть ещё рассылки на верстку и ожидаются ещё в дальнейшем.
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