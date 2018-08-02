Работа со стилем сайта на wp

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка167 просмотров

Здравствуйте. 

Внимание!. 

Я работаю без предоплаты. Оплата по факту выполненной и сданной работы.  

Не работаю через безопасную сделку и теми у кого меньше 10 положительных отзывов.  

Если Вы пишите что готовы выполнить работу пожалуйста прочтите моё задание и напишите разброс цены чтобы не тратить моё время.  

Задача: 

На сайте vi.taxi есть форма онлайн заказа которая сделана на contactform и на внутренней странице есть поле для онлайн заказа с попап онлайн заказом. 

У меня есть фрейм как тут testovaya.html который нужно подключить к сайту и этим полям созранив концепцию дизайна. 

Так как фрейм разработанный нами мы можем прописать ссылку на css партнерского сайта для дизайна.

CSSWordPress
7 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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