Добрый день! Заказывал дизайн и верстку лэндинга в студии. Естественно, предполагалась адаптивность и кроссбраузерность. Т.к. я далеко не профи, то мне самому очень тяжело оценить качество работы. Прошу вас ...
HTML шаблон письма для рассылки (срочно)
Необходимо сделать html письмо (адаптивное) в расцветке нашего сайта с новостью.
Заявки фрилансеров
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