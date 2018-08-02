HTML шаблон письма для рассылки (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок232 просмотра

Необходимо сделать html письмо (адаптивное) в расцветке нашего сайта с новостью. 

HTML
7 лет назад
stpavel03
Павел 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Проанализировать качество верстки

    $30

    Добрый день! Заказывал дизайн и верстку лэндинга в студии. Естественно, предполагалась адаптивность и кроссбраузерность. Т.к. я далеко не профи, то мне самому очень тяжело оценить качество работы. Прошу вас ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка веб-портала

    Добрый день! Необходима верстка портала, страницы типовые.  Дизайн готов.  Срок сдачи проекта 1 сентября.  Прикладываю пример страницы, всего их 54, все типовые, только текст меняется.  Важно, админка должна быть netcat.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка страниц сайта

    Сверстать стр для сайта 6 страниц десктопные + мобильные Без натяжки на сайт требования самые стандартные - БЭМ - адаптивно/кросбраузерно - поддержка ретины - CSS-спрайты ...

    CSSSASS
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать раздел на поддомене интернет магазина лендинг для оптовиков

    движок opencart 2.3  длина три экрана - дескриптор, фичи, контакты страница должна содержать форму заявки. Заявки должны падать в админ.панель и на почту администратору магазина. ссылки на ресурсы в файле Оплата ...

    Opencart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заменить фоны, картинки и товары с описанием в html

    $20

    Есть лендинг: http://xn----7sbcrqresgldje7q.xn--p1ai/ Я вышлю архив и нужно в нем заменить фоны, а также все товары с ценами и заголовками. Работа легкая, но рутинная. Прилагаю макет на что надо заменять. Картинки товаров и прайс ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Приветствую! Необходимо адаптивно сверстать лендинг. Отправлю макет и детали понравившимся исполнителям на оценку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка и программирование сайта торгового центра

    Необходимо сверстать и запрограммировать сайт торгового центра. Система управления сайтом 1С-Битрикс. Дизайн-макет в процессе разработки, будет подготовлен к верстке. Карта сайта во вложении (ТЦ.pdf). Требуется реализация интерактивной карты этажей торгового центра. Аналог карты ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать темплейт (альт. интерфейс) под контент на базе верстки

    CMS GRAV  Темплейты в ней на TWIG  Задачи следующие:  1) поменять в имеющейся верстке HTML5 видеоплеер на какой-то более адекватный  2) написать JS код для красивого сворачивания/разворачивания рубрикатора, который ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа со стилем сайта на wp

    Здравствуйте.  Внимание!.  Я работаю без предоплаты. Оплата по факту выполненной и сданной работы.   Не работаю через безопасную сделку и теми у кого меньше 10 положительных отзывов.   Если Вы пишите ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад