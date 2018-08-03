Сверстать макет (figma)

Добрый день. Нужно сверстать главную страницы сайта. Нужна современная с эффектами верстка. Макет в FIGMA. Пишите кто свободен ближайшие один - два дня

Ну и естественно, кроссбраузерно, адаптивно и т.п.

https://www.figma.com/proto/ImJPTtM20NilIzcVnCc9MJ63/security?node-id=228%3A3&scaling=scale-down-width&redirected=1