Внести правки в верстку сайта написаном на ликвиде котрутор шопифай

https://fairpricerx.com/

есть шаблон на 7 страниц десктоп(во вложении)+мобильная версия(сброшу в приват)

надо внести правки в дизайн по макетам дизайнера

конструктор ШОпифай

шаблон емпаер

многое уже на сайте, но многое надо еще сделать

сложность: есть блоки которых нет в теме

и их надо прописать в ликвиде и подключить через конфиг

оплату могу совершить через приват,пейпал, или Вестерн юнион