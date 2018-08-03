Нужно скопировать 3 простые страницы, на одной из них поменять иконки. На выходе нужны 3-и файла html, 1-н файл css и папка с картинками. Страницы: 1. https://buki.com.ua/user-19207/ поменять иконки - Предмети, ставка, опыт ...
Внести правки в верстку сайта написаном на ликвиде котрутор шопифай
есть шаблон на 7 страниц десктоп(во вложении)+мобильная версия(сброшу в приват)
надо внести правки в дизайн по макетам дизайнера
конструктор ШОпифай
шаблон емпаер
многое уже на сайте, но многое надо еще сделать
сложность: есть блоки которых нет в теме
и их надо прописать в ликвиде и подключить через конфиг
оплату могу совершить через приват,пейпал, или Вестерн юнион
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку сайта. Подробности и исходник дизайна в PSD скину на почту или Skype.Завершен7 лет назад
Задача- сверстать и натянуть сайт на CMS Opencart2.3 по готовым макетам (адаптив), всего около 12 страниц. Срок выполнения проекта 1 месяц. Макеты: https://drive.google.com/file/d/1F09xY3C3ODw0IpAg4jrXdN_fzvAk1WXF/view https://drive.google.com/file/d/1mAXT5Hgf5dYyQmS1cHHT1CUxB2FtQDbi/view https://drive.google.com/file/d/1dEUoqjKsXy0LBlwAYiLlrdakUaQkd9j1/viewHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Ztd1thcGjYwYX-lcsaXrkv8ySHITIVqOBp2SIhcQKJI/edit?usp=sharing Исходники - https://yadi.sk/d/5SyiRUhJ3ZkR5D/jpg Коллеги, ТЗ расписано подробно, от вас ожидают цену и срок. Автоматические отписки что есть вопросы - отказ. Спасибо за понимание.HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, у нас есть дизайн главной страницы корпоративного сайта. Нужно сверстать сайт и подключить к домену. Пишите стоимость, сроки выполнения.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать главную страницы сайта. Нужна современная с эффектами верстка. Макет в FIGMA. Пишите кто свободен ближайшие один - два дня Ну и естественно, кроссбраузерно, адаптивно и т.п. https://www.figma.com/proto/ImJPTtM20NilIzcVnCc9MJ63/security?node-id=228%3A3&scaling=scale-down-width&redirected=1HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется сверстать и сделать интеграцию сайта (Bitrix), ссылка на макет https://www.dropbox.com/sh/vsgofg752wwnxuq/AACGMgVaoZkgSR0uu2godTlPa?dl=0Завершен7 лет назад
- $25
Необходимо сверстать landing page Срок до 10.08.2018 Бюджет 1500 руб. Дизайн в PSD Кроссбраузерность обязательна Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Просьба ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать html письмо (адаптивное) в расцветке нашего сайта с новостью.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется отверстать сайт. Адаптивная вёрстка, CMS на Wp.Завершен6 лет назад