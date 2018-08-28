Верстка (главная + 5 внутренних) +планшет +мобильный

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок512 просмотров

Верстка с js. Дизайн в приложении.

JavaScript
7 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$60
7 дней
Все сделано в срок, профессионально. Человек хорошо разбирается в адаптивной верстке и javascript.
Отличный заказчик, четко поставленная задача. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад