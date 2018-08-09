Верстка + Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок225 просмотров

Требуется специалист, который может самостоятельно оформить и сверстать текстовую страницу. 

Оформление текста и его последующая верстка. 

Отличное знание иллюстратора и хорошее владение навыком верстки. (html, css) 

Чтобы долго не объяснять, вот примеры страниц, что нужно будет делать: 

https://www.healthwaters.ru/blog/sekret-effektivnosti-sredizemnomorskoy-diety-i-obraza-zhizni/

https://www.healthwaters.ru/blog/pepsi-co-i-coca-cola-zakhvatyvayut-rynok-rossii/

https://www.healthwaters.ru/blog/ekoproekt/

Просьба сразу писать цену за час работы.

CSSHTML
7 лет назад
vkstelmas
Владимир 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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