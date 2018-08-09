Верстка + Дизайн

Здравствуйте, Нужно сверстать 1 страницу, в макете Вы можете увидеть что на ней расположен график, его версать не нужно - это готовая библиотека которую можно взять отсюда https://www.amcharts.com/demos/multiple-data-sets/?theme=dark Верстка нужна срочно - ...