Сверстать 1 страничку ( Сегодня )

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Закрыт6 заявок221 просмотр

Здравствуйте,

Нужно сверстать 1 страницу, в макете Вы можете увидеть что на ней расположен график, его версать не нужно - это готовая библиотека которую можно взять отсюда https://www.amcharts.com/demos/multiple-data-sets/?theme=dark 

Верстка нужна срочно - сегодня! 

Пишите пожалуйста Ваши предложения.

С Уважением,

Владислав

7 лет назад
lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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