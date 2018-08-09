Нужен верстальщик. Верстка посадочной странички

Всем привет!)

Необходимо перенести информацию посадочной странички, согласно разработанному макету. Макет еще не создан. Наброски есть. Все стандартно. Объем небольшой. 2,5 страницы ворда + всплывающее окно "Заказать" с пересылкой данных на почту. Дизайнер будет делать в фотошопе, пдф или еще как. Детали с ним.

Мне нужно договориться с вами о цене.

Набросок приложил.

ПС

Если кто набросает дизайн, без напряга и лишних вопросов, может предложить) Если понравится, дальше поговорим.