Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. ...
Нужен верстальщик. Верстка посадочной странички
Всем привет!)
Необходимо перенести информацию посадочной странички, согласно разработанному макету. Макет еще не создан. Наброски есть. Все стандартно. Объем небольшой. 2,5 страницы ворда + всплывающее окно "Заказать" с пересылкой данных на почту. Дизайнер будет делать в фотошопе, пдф или еще как. Детали с ним.
Мне нужно договориться с вами о цене.
Набросок приложил.
ПС
Если кто набросает дизайн, без напряга и лишних вопросов, может предложить) Если понравится, дальше поговорим.
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