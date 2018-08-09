Нужен верстальщик. Верстка посадочной странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок224 просмотра

Всем привет!)

Необходимо перенести информацию посадочной странички, согласно разработанному макету. Макет еще не создан.  Наброски есть. Все стандартно. Объем небольшой. 2,5 страницы ворда + всплывающее окно "Заказать" с пересылкой данных на почту. Дизайнер будет делать  в фотошопе, пдф или еще как. Детали с ним.

Мне нужно договориться с вами о цене.

Набросок приложил. 

ПС

Если кто набросает дизайн, без напряга и лишних вопросов, может предложить) Если понравится, дальше поговорим.

7 лет назад
ntc-nmst
Валерий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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