Сверстать и натянуть на вп сайт

Привет

Дизайн приложил

Коротко тз:

- сверстать главную, страницу со всеми новостями, саму страницу новости (привязать новости к

записям в вп), также сверстать доп. страницу и сделать ее страницей в

вп, чтобы потом можно было на основе этой страницы делать другие.

- сделать смену языков с русского на английский

- сделать версию для слабовидящих как на vivt.ru/

От тебя сроки и кодовое слово "123", чтобы отличить от бота