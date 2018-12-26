Верстка + админка

Исходники макета https://drive.google.com/open?id=1W5mh-KU_RUbFHizY2wjfegViDz6E8O8n

архиве папки: pages - здесь исходники страницe

lements - ui-файл,

слайды блока "хоккей", формы

font - шрифты

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Сверстать, привязать к какой нибудь админке что бы можно было легко редактировать текст, картинки. добавлять карточки игроков, тренеров, новости и прочее.

Напишите сроки и цену, а так же примеры работ.