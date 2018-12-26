Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. ...
Верстка + админка
Исходники макета https://drive.google.com/open?id=1W5mh-KU_RUbFHizY2wjfegViDz6E8O8n
архиве папки: pages - здесь исходники страницe
lements - ui-файл,
слайды блока "хоккей", формы
font - шрифты
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Сверстать, привязать к какой нибудь админке что бы можно было легко редактировать текст, картинки. добавлять карточки игроков, тренеров, новости и прочее.
Напишите сроки и цену, а так же примеры работ.
Выбранный исполнитель
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